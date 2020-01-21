» تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر

21 يناير 2020 - 11:18 ص

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من محاسبته على خلفية البند الخامس من بيان مؤتمر برلين.

وشدد سلامة في حوار مع قناة تليفزيون 218 الليبية على أن أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي بعدم التدخل في ليبيا، وعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وقال في هذا السياق: "أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرا.. ولدي الآن تعهد منه".

وردا على سؤال بشأن كيفية إخراج 2000 مقاتل سوري أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: "هناك مشروع سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين".

من جانب آخر، كشف غسان سلامة عن أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.