"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون

21 يناير 2020 - 11:09 ص

عقبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على تصنيف جامعة هارفارد الأمريكية للقرآن الكريم ، على أنه أفضل كتاب يحقق العدالة، قائلة:"هذه ليست أول شهادة من ناس ليست منا ".



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القرآن الكريم كتاب أخلاق وأحكام وتشريعات، معقبة : "ليتهم يدركون مدى عدالة هذا الكتاب وتطبيقاته منذ أن نزل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".



وتابعت أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف: "القرآن الكريم كتاب أخلاق، وهناك العديد من المستشرقين أنصفوا الإسلام والتشريعات الإسلامية ".

