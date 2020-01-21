تفاصيل عملية اغتيال مسئول النفط في "داعش"

21 يناير 2020 - 11:09 ص

كشف المتحدث العسكري الأمريكي، عملية استهداف وقتل مسئول عائدات النفط والغاز في تنظيم "داعش" في عملية خاصة بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور بسوريا، التي جرت فجر 15 يناير، ولم يتم الإعلان عنها.

ونقلت شبكة CNN عن الكولونيل مايلز كاجينز، المتحدث باسم عملية "الحل المتأصل" عبر البريد الإلكتروني أن أبو ورد العراقي يعد "أحد كبار قادة داعش منذ فترة طويلة، وأدار إيرادات النفط والغاز لدى التنظيم، حيث كان مسئول النفط والموارد الطبيعية في التنظيم".

وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أعلن أمس مقتل أبو الورد العراقي، مسؤول النفط وتمويل خلايا التنظيم النائمة في داعش، مضيفا أن مهامه شملت أيضا الإشراف على هجمات داعش في المنطقة.