أهم وأبرز مواعيد مباريات اليوم

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تقام اليوم العديد من المباريات، سواء على المستوى المحلى والدولى، بمختلف المسابقات.

"المصريون" تلقى الضوء على أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدوري المصري وتذاع جميع مبارياته عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت

2.30 ، طنطا أمام الجونة

7.30 ، بيراميدز أمام مصر المقاصة

الدوري الإنجليزي

9.30، أستون فيلا مع واتفورد

9.30 ، إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد

9.30 ، كريستال بالاس أمام ساوثهامتون

9.30 ، شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي

9.30 ، بورنموث مع برايتون

10.15 ، تشيلسي مع آرسنال

كأس إيطاليا

9.45 ، نابولي مع لاتسيو

كأس دوري البرتغال

9.45 ، سبورتينج براجا أمام سبورتينج لشبونة

كأس الرابطة الفرنسية

10.10 ، ليون مع ليل

كأس ملك إسبانيا

8.00 ، ريال سرقسطة مع ريال مايوركا

8.00 ، ريكرياتيفو أمام أوساسونا

10.00 ، إشبيلية مع ليفانتي

وتذاع المباريات في مختلف المسابقات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت.  


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