مأساة عائلية بسبب الابن العاطل

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متابعات- أمينة عبد العال

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بني سويف

أقدم شاب في الـ 25 من عمره على الانتحار بعد مشادة كلامية مع ولادته بسبب طلبها منه البحث عن عمل، فلم يجد ردا إلا أن قام بقطع شرايين يده اليسري وتناوله مبيدا حشريا في محاولة منه لإنهاء حياته.

وتمكنت أسرته من إنقاذه بعد رؤية ما فعله بحمله سريعا إلى مستشفى الفشن المركزي، في محاولة لإنقاذ حياته.

ووصل الشاب إلى المستشفى في حالة سيئة مصابا بجرح قطعي في يده اليسري طوله حوالي 6 سم، وتم تحويله إلى معهد السموم بالقاهرة وإبلاغ مأمور مركز شرطة الفشن.

وقال الشاب ويدعى "ج.أ.ح" ومقيم في قرية "برستينا" جنوب بني سويف، أنه بعد المشادة مع والدته بسبب مطالبته له بالبحث عن العمل أقدم على هذه الخطوة.

وأكدت والدة الشاب 50 عاما هذا الكلام، واستبعدت أن يكون هناك أي شبهة جنائية وراء ما حدث.


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