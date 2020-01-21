مجددا.. فشل إيراني في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

21 يناير 2020 - 10:51 ص

أعلنت إيران أنها فشلت في تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها قوات الحرس الثوري بصاروخ فوق طهران في بدايات شهر يناير الجاري.

وأفادت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي راح ضحيتها جميع الركاب وطاقم الطائرة، لافتة إلي أنها طلبت معدات ضرورية من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

يذكر أن أوكرانيا و كندا تصران على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين فيما تؤكد طهران أنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين على الأقل في الوقت الحالي.