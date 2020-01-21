» حسام حبيب يكشف موعد عودة شيرين لـ السوشيال ميديا

أعلن الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن موعد عودتها لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى،وذلك بعد إغلاقها عقب المضايقات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة .

وكتب حسام حبيب، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائًلا: "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

كانت شيرين قبل غلق حساباتها أوضحت سبب قرارها بالاعتزال، والذي جاء بعد ‏ساعات قليلة من تصريحاتها حول إحياء حفل وتخصيص عائده المادي لدعم ضحايا حرائق لبنان، حيث قالت: "أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكرهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".‏

تابعت شيرين: "النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

اختتمت عبد الوهاب: "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".‏