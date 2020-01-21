» كندة علوش توجه رسالة لعمرو يوسف في عيد زواجهما:"الزواج صعب"

شاركت الفنانة السورية، كندة علوش، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما الثالث، موضحة أن "الزواج صعب ينجح بالحب وحده".

ونشرت كندة علوش صورة لها مع زوجها عمرو يوسف وعلقت عليها قائلة: "الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى".

وتابعت: "الزواج صعب جدًا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كلو مع بعض".

وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.