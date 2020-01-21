» صورة غريبة للأمير "هاري" بعد تخليه عن مهامه تثير مواقع التواصل

21 يناير 2020 - 10:05 ص

ظهر الأمير هاري، دوق ساسيكس، بصورة غريبة أثارت مواقع التواصل حيث ظهر في مطار "فانكوفر" بكندا، قادما على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، مرتديا زيا مدنيا شتويا، عبارة عن معطف شتوي وقبعة للرأس، حاملا حقيبة علي ظهره، بعيدا عن المنظر الملكي الذي اعتاد الناس رؤيته، حسبما نشرت صحيفة"ديلي ميل".

يذكر أن الأمير هاري سيلحق بزوجته ميجان في كندا والتي سبقته إليها قبل أسابيع، بعد إعلانهما تخليهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، والعمل علي تحقيق استقلالهما المادي، وأعلنت الملكة إليزابيث موافقتها علي قرارهما، أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان بعض الوقت في بريطانيا وكندا ، لوضع اللمسات الأخيرة علي الترتيبات المستقبلية للزوجين.