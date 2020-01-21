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الوزراء عن تعويضات أهالي النوبة: كله بالقانون

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الوزراء

إكسترا نيوز

السد العالى

نادر سعد

وصف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، احتفالية "الوفاء بالوعد"، لتسليم أهالي النوبة، الذين تضرروا من تعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، بـ"الإعجاز".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إن تسليم التعويضات يُثبت أنه لن يضيع حق طالما هناك قيادة سياسية شجاعة قادرة على اتخاذ القرارات التي تعطي كل ذي حق حقه".

وأضاف: كل مشكلة لها حل، والمشاكل التاريخية التي تعود إلى عقود زمنية نستطيع أن نجد لها حلًا إذا صدقت النوايا وخلصت الجهود من أجل وضع حلول غير تقليدية، معقبا: "أهل النوبة في عيد حقيقي وحصلوا على حقوقهم".

 وتابع: "كل من له حق سيحصل عليه لكن بالقانون والطرق القانونية، أهالينا عند تقدمهم بالطلبات كانت الخطوة الأولى فحص الطلبات من الناحية القانونية، من خلال لجان وزارة العدل ولجان الشئون البرلمانية".

ولفت إلى أن العدد الإجمالي لمستحقي التعويضات بالمرحلة الأولى 6135 مستحقا وأن الذين تقدموا بالفعل بالأوراق اللازمة لصرف التعويضات حوالي 2500 شخص، مشيرًا إلى أن العدد في المرحلة الثانية لن يصل إلى هذا الحد، لتقدم النسبة الكبرى في المرحلة الأولى.

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