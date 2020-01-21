تصريحات جديدة عن قتيل فيلا "نانسي عجرم" تقلب أحداث القضية

21 يناير 2020 - 09:51 ص

في تطور جديد للأحداث في قتيل فيلا "نانسي عجرم" كشفت "رهاب بيتار" محامية القتيل الشاب السوري محمد حسن الموسى عن تطور جديد في القضية.

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن موكلتها والدة القتيل تلقت ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جيل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 يناير، لافتة إلى أن القاضية غادة عون وجهت لـ"فادي الهاشم" زوج نانسي عجرم، تهمة القتل القصد".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القرار صدر بشكل سري إلا أنه تم تسريبه للإعلام وأن هذه إجراءات أولية وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق، وأن الإجراءات بدأت الخميس 16 يناير.

في سياق متصل أصدر الطب الشرعي تقريرا عن القضية بأنه تلقي 17 طلقة في جسده "7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة ،طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، ، وطلقة في الفخذ اليسرى".

جدير بالذكر أن القضاء أفرج عن الهاشم، وبررت نانسي عجرم ما حدث بأنه لص تسلل إلى الفيلا لسرقتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة.