نجيب الريحاني.. تزوج من راقصة شهيرة وتوفي بمرض التيفود

يحل اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1889، في حي باب الشعرية، لولد عراقي الجنسية، حيث لقب بـ"الضاحك الباكي"، ويعتبر واحدا من أساطير الكوميديا والتمثيل في العالم العربي.

درس الفنان نجيب الريحاني، واسمه الحقيقي نجيب الياس ريحانة، في مدارس الفرير الابتدائية الفرنسية بالقاهرة والتى ظهرت فيها موهبته، ولكنه اكتفى بشهادة البكالوريا وذلك بسبب تدهور تجارة والده.

وتزوج "الريحاني" من الراقصة بديعة مصابنى، ثم انفصل بعد ذلك عنها، ليتزوج من الألمانية لوسي دي فرناي.

أسس "الريحانى" مع صديق عمره بديع خيري فرقةً مسرحية عملت على نقل الكثير من المسرحيات الكوميدية الفرنسية إلى اللغة العربية، وعرضت على مختلف المسارح في مصر وأرجاء واسعة من الوطن العربي، قبل أن يحول قسم منها إلى أفلام سينمائية.

مع بداية الإنتاج السينمائي في مصر، أبدى "الريحانى" تألقًا فى المسرح ليعرف باسم "كشكش بيه"، شارك الريحانى في بطولة العديد من الأدوار السينمائية من أبرزها "سلامة في خير" و"أبو حلموس" و"لعبة الست" و"سي عمر" و"أحمر شفايف" و"غزل البنات".

وكان آخر فيلم شارك في بطولته هو "غزل البنات"، مع الفنانة ليلي مراد، الذي لم يشاهده فقد رحل قبل عرضه.

أصيب "الريحانى" بمرض التيفود الذي أثر على صحة رئتيه وقلبه.

وقد توفي الفنان نجيب الريحاني في 7 يونيو عام 1949 بالمستشفى اليوناني بحى العباسية بالقاهرة.