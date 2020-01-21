كشف الهوية الحقيقة لزعيم داعش الجديد

21 يناير 2020 - 09:40 ص

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أمس الإثنين عن هوية الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وبحسب الصحيفة فإن الزعيم الجديد، اسمه الحقيقي "أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي".

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على معلوماتها من مسئولَين في أجهزة استخبارية، والتي أكدت أن الزعيم الجديد لداعش هو أحد مؤسسي التنظيم الجهادي ومن كبار المنظرين له.

وأضافت أنه عقب مقتل البغدادي، عكف جواسيس إقليميون وغربيون على جمع صور وبيانات المولى، حيث تبين أنه أحد قدامى المحاربين التابعين لداعش.

وينحدر المولى من الأقلية التركمانية في العراق، وهو ما يجعله واحدا من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

كما أوضحت الصحيفة أنه تخرج في جامعة الموصل، حيث كانت له اليد الطولى في حملة التي قام بها التنظيم ضد الإيزيدية في العراق قبل خمس سنوات.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد رصدت، في أغسطس الماضي مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى.

ويعرف المولى أيضا باسم حجي عبدالله، والذي كان باحثا دينيا في المنظمة السابقة لداعش، وهي تنظيم القاعدة في العراق، وارتفع بثبات في الصفوف، ليتولى دور قيادي كبير في التنظيم.