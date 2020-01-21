وزير العدل: "مينفعش غرفة المداولة تظهر بالشكل دا"

21 يناير 2020 - 09:39 ص

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن ملف تطوير المحاكم والشهر العقاري من ضمن أولوياته، قائلا: "تطوير المحاكم أهم ما يشغلنا الآن، موضحا أن التطوير يسير على شقين، وهما: بيئة العمل التي يعمل فيها القاضي، والشق الآخر يعتمد على ميكنة العمل".



وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "مينفعش غرفة المداولة تكون غير لائقة، ومقاعدها مكسورة، لازم يكون في دورة مياه".



وتابع: "أنه وجه بأن يكون هناك شركة نظافة تهتم بمظهر ونظافة قاعات المحاكم، وغرف المداولة لصالح المواطن، والقضاء، معقبا: "مينفعش نستمر بهذا الشكل الذي تظهر به غرف المداولة".

