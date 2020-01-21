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تعليق عاطفي من تامر حسني لـ"حلا شيحة" بعد مدحه

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تامر حسني و"حلا شيحا"
تامر حسني و"حلا شيحا"
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علا خطاب

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تامر حسني

حلا شيحا

مش انا

"إنسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية وتستاهل كل خير".. كلمات رد بها الفنان تامر حسني على الفنانة حلا شيحة بعد أن مدحته ووصفته بأنه إنسان بسيط ومتواضع للغاية وجدع وأخ وصديق للعمر.

وأضاف تامر على صفحته على إنستجرام: "يا حلا ربنا يخليكي أيه الكلام الجميل ده انتي اللي إنسانة راقية وتستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف ويارب أصدقاء وأخوات طول العمر، انتي عاملة شغل رائع في فيلم"مش أنا".. ربنا يوفقك يارب".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنان تامر حسني في فيلمها الجديد" مش أنا"، وشاركت صورة لها مع تامر من كواليس العمل وعلقت عليها قائلة: "إنه إنسان بسيط ومتواضع للغاية وجدع".


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