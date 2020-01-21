خطأ فادح يكشف موقع "الشبح" الإسرائيلية

21 يناير 2020 - 09:21 ص

كشفت المقاتلة الإسرائيلية من طراز "ف-35" والمعروفة بـ"الشبح" عن موقعها نتيجة لخطأ فادح لقائدها بعد أن شغل نظام الاستجابة غير المشفر ما جعلها تظهر على ارتفاع 10 آلاف متر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

وقد تم اكتشاف الطائرة أثناء تحليقها فوق مركز "شيمعون بيرس" للأبحاث النووية في النقب.

وتستخدم الطائرات الحربية الإسرائيلية نظام يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية، ويبدأ النظام بكود 7500 الذي يعني الاختطاف بينما يعني كود 7700 حالة الطوارئ، لكن قائد الطائرة أرسل الكود 7600 والذي يعني خطأ في الإرسال، حسبما نشرت صحيفة "جيروزلم بوست".

وكان تعليق الجيشالإسرائيلي على الحادث بأن الأمر جرى خلال رحلة تدريبية روتينية، وأن الخطأ كان في جهاز الإرسال بالطائرة.

جدير بالذكر أن إسرائيل أبرمت 2016 اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز"إف -35" وتتسلم بموجبه الدفعات خلال 5 أعوام، وهي المقاتلة الأحدث في العالم ويصعب على الرادارات كشفها، ويتجاوز ثمنها 100 مليون دولار أمريكي.