  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطائرة الاوكرانية

مجددا.. فشل إيراني في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

الديهي

الديهي: الرئيس راح برلين عشان يأكد على الرسالة دي

ارشيف

بقنبلة يدوية.. شاب يفجر خطيبته لرفضها الزواج منه

نانسي عجرم وزوجها

تصريحات جديدة عن قتيل فيلا "نانسي عجرم" تقلب أحداث القضية

هالة زايد

"دي قنبلة موقوتة".. أزمة جديدة تلاحق وزيرة الصحة

وزير العدل

وزير العدل: "مينفعش غرفة المداولة تظهر بالشكل دا"

الأمير هاري وزوحته

بعد تجريدهما من الألقاب الملكية..هاري وميجان في مأزق

أحمد موسي

موسى: هقول كلام هيزعلكم ولازم أتشتم

الفنان نجيب الريحاني

نجيب الريحاني.. تزوج من راقصة شهيرة وتوفي بمرض التيفود

زعيم داعش الجديد

كشف الهوية الحقيقة لزعيم داعش الجديد

خطأ فادح يكشف موقع "الشبح" الإسرائيلية

الحياة السياسية

المقاتلة الإسرائيلية من طراز"ف-35"
المقاتلة الإسرائيلية من طراز"ف-35"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

خطأ فادح لحارس مرمى بكأس ألمانيا

#

خطأ فادح لـ"تويتر" يوقعه فى ورطة

#

خطأ فادح للقوات الجوية الهندية أسفر عن هذه الكارثة

#

خطأ فادح بجامعة خليجية.. "الكلاب" بدل الطلاب

الشبح

مقاتلة إسرائيلية

إف - 35

كشفت المقاتلة الإسرائيلية من طراز "ف-35" والمعروفة بـ"الشبح" عن موقعها نتيجة لخطأ فادح لقائدها بعد أن شغل نظام  الاستجابة غير المشفر ما جعلها تظهر على ارتفاع 10 آلاف متر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل  رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

وقد تم اكتشاف الطائرة أثناء تحليقها فوق مركز "شيمعون بيرس" للأبحاث النووية في النقب.

وتستخدم الطائرات الحربية الإسرائيلية نظام يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية، ويبدأ النظام بكود 7500 الذي يعني الاختطاف بينما يعني كود 7700 حالة الطوارئ، لكن قائد الطائرة أرسل الكود 7600 والذي يعني خطأ في الإرسال، حسبما نشرت صحيفة "جيروزلم بوست".

وكان تعليق الجيشالإسرائيلي على الحادث بأن الأمر جرى خلال رحلة تدريبية روتينية، وأن الخطأ كان في جهاز الإرسال بالطائرة.

جدير بالذكر أن إسرائيل أبرمت 2016 اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز"إف -35" وتتسلم بموجبه الدفعات خلال 5 أعوام، وهي المقاتلة الأحدث في العالم ويصعب على الرادارات كشفها، ويتجاوز ثمنها 100 مليون دولار أمريكي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حسام حبيب يكشف موعد عودة شيرين لـ السوشيال ميديا
» هل التقى خالد زكي بـ"مبارك".. اعرف الحقيقة
» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة النجم الساحلى
» كندة علوش توجه رسالة لعمرو يوسف في عيد زواجهما:"الزواج صعب"
» الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود
» طنطا يواجه الجونة فى لقاء الجريحين
» صورة غريبة للأمير "هاري" بعد تخليه عن مهامه تثير مواقع التواصل
» اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة
» "بيراميدز" يواجه المقاصة بحثا عن دخول المربع الذهبى
» بعثة مازيمبى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك
» تعليق عاطفي من تامر حسني لـ"حلا شيحة" بعد مدحه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر