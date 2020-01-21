خلفان: ترامب أفضل رئيس في التاريخ

21 يناير 2020 - 09:18 ص

وصف ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي السابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أفضل رئيس أمريكي في التاريخ.

وكتب خلفان على حسابه في "تويتر ": "إذا عزل الرئيس الأمريكي ترامب فسيكون قد عزل أفضل رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

ويواجه الرئيس الأمريكي اتهامات بإساءة استخدام منصبه، بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونجرس في تحقيقه في القضية.

وكان ترامب قد توقع الخميس الماضي أن محاكمة عزله في مجلس الشيوخ الأمريكي لن تستغرق وقتا طويلا، حيث رفض مرة أخرى تهمة "إساءة استخدام السلطة" الموجهة إليه باعتبارها "خدعة".

وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي -في الوقت الذي أقسم فيه أعضاء المجلس اليمين ليصبحوا هيئة المحلفين في محاكمة ترامب التاريخية بسبب فضيحة أوكرانيا- "أعتقد أنه يجب أن تتم بسرعة كبيرة."