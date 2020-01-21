الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 15.79 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.78 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.88 جنيه، وسجل نفس التعامل في بنك مصر حيث سجل 15.78 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.88 جنيه.

كما سجل في البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.


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