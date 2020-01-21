رضا عبد العال: اتصلت بصالح جمعة .. وهذا أغرب ما أخبرني به

21 يناير 2020 - 07:35 ص

انتقد رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك الأسبق - الهجوم على صالح جمعة - لاعب الأهلي - متهما الإعلام بالتسبب في قتل موهبة كبرى مثل صالح.



وقال "عبد العال" في فيديو متداول: اتصلت بصالح جمعة وأخبرني أن فايلر أشاد بقدراته حين أتى لتدريب الفريق وأشار إلى أن أكثر لاعبين لفتوا نظره في الفريق هم أنا وعلي معلول.



وأضاف: صالح أخبرني أيضا أنه تلقى إشادة من فايلر بعد مباراة ودية لعبها الفريق في بداية توليه المسئولية .



وتابع: لكن من أول مباراة أفريقية للأهلي وفايلر تغير مع صالح جمعة.



وأضاف: فايلر تلقى أوامر من الإدارة أن ينهي مستقبل صالح جمعة .. وهذا حدث مع الكثيرين .. واسألوا شوبير .. وحسام وإبراهيم.



