رضا عبد العال: اتصلت بصالح جمعة .. وهذا أغرب ما أخبرني به

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رضا عبد العال
رضا عبد العال
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صالح جمعة

رضا عبد العال

انتقد رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك الأسبق - الهجوم على صالح جمعة - لاعب الأهلي - متهما الإعلام بالتسبب في قتل موهبة كبرى مثل صالح.

وقال "عبد العال" في فيديو متداول: اتصلت بصالح جمعة وأخبرني أن فايلر أشاد بقدراته حين أتى لتدريب الفريق وأشار إلى أن أكثر لاعبين لفتوا نظره في الفريق هم أنا وعلي معلول.

وأضاف: صالح أخبرني أيضا أنه تلقى إشادة من فايلر بعد مباراة ودية لعبها الفريق في بداية توليه المسئولية .

وتابع: لكن من أول مباراة أفريقية للأهلي وفايلر تغير مع صالح جمعة.

وأضاف: فايلر تلقى أوامر من الإدارة أن ينهي مستقبل صالح جمعة .. وهذا حدث مع الكثيرين .. واسألوا شوبير .. وحسام وإبراهيم.

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