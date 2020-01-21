سر صادم وراء استبعاد هايدي محمد من "ذا فويس كيدز"

21 يناير 2020 - 07:02 ص

أكد عاصي الحلاني - عضو لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس كيدز" - أن المتسابقة المصرية هايدي محمد من أفضل المتسابقات اللواتي حضرن في البرنامج .



وأضاف: هايدي موهبتها فريدة لكن هناك مشكلة لم يلتفت لها الكثيرون وهي أن لجنة التحكيم تكون مجبرة على اختيار 15 متسابق لكل حكم من الحكام.



وأردف: أحيانا يكون الحكام جميعهم اختاروا الـ15 اسما وقواعد البرنامج تجبرنا على عدم تغيير واحد ممن اخترناهم.



وتابع: هذا ما حدث مع هايدي ويمكنها التقديم الموسم المقبل لتحصل على فرصتها.



