سر صادم وراء استبعاد هايدي محمد من "ذا فويس كيدز"

أحمد عادل شعبان
أكد عاصي الحلاني - عضو لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس كيدز" - أن المتسابقة المصرية هايدي محمد من أفضل المتسابقات اللواتي حضرن في البرنامج .
وأضاف: هايدي موهبتها فريدة لكن هناك مشكلة لم يلتفت لها الكثيرون وهي أن لجنة التحكيم تكون مجبرة على اختيار 15 متسابق لكل حكم من الحكام.
وأردف: أحيانا يكون الحكام جميعهم اختاروا الـ15 اسما وقواعد البرنامج تجبرنا على عدم تغيير واحد ممن اخترناهم.
وتابع: هذا ما حدث مع هايدي ويمكنها التقديم الموسم المقبل لتحصل على فرصتها.
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