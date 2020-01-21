» يسرا: الأطباء أخبروني أنني مصابة بسرطان الدم

21 يناير 2020 - 05:49 ص

أكدت الفنانة يسرا أن بعض الأطباء شخصوا مرضها من قبل أنها من المحتمل أن تكون مصابة بسرطان الدم.



وقالت في لقاء مع برنامج "الدنيا علمتني" المذاع على فضائية MBC : في إحدى المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل أن أكون مصابة بسرطان الدم.



وأضافت: كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض .



وأضافت: كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟ .. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة.



