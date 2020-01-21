تفاصيل خطة صالح جمعة للهروب من الأهلى للزمالك

أكد الإعلامي، هاني حتحوت، أن نادي الزمالك يخطط للتعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، بعد قرار المدرب السويسري، رينيه فايلر، بعدم استمرار اللاعب بصفوف الشياطين الحمر.



وأوضح الإعلامي، هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، أن هناك 3 طرق لرحيل صالح جمعة عن الأهلي، أولها خروجه على سبيل الإعارة، وقد رفضها اللاعب، خاصة العرض الذى تلقاه من جانب الإسماعيلي، أما ثاني هذه الطرق، هو فسخ تعاقده، بينما الطريقة الثالثة، هى رحيله بشكل "صوري"، أى يكمل الموسم مع الأهلي، مع تهميشه، وعدم إيجاد أي دور له مع الفريق.

