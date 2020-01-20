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مؤتمر برلين

عمرو أديب: مصر أثبتت للعالم في برلين هذا الأمر الخطير

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عمرو أديب: مصر أثبتت للعالم في برلين هذا الأمر الخطير

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن هناك أخبار تشير أن الروس كانوا يريدون إجبار المشير خليفة حفتر على إمضاء تعهد بوقف إطلاق النار بمؤتمر برلين، لكنه رفض، ما أغضب الروس، منوها بأن كل حضور مؤتمر برلين كانوا في فندق، وبوتين وأردوغان في فندق آخر.
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، مقطع فيديو لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وهو يعترف أن هناك مرتزقة سوريين في ليبيا، معقبا: "زمانه بيضرب نفسه بسبب الفيديو ده".
وأضاف "أديب": "واضح موضوع ليبيا ده مش هيخلص"، معربا عن فخره بالصور المتداولة للرئيس السيسي في مؤتمر برلين: "أنا فخور ببلدي".

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