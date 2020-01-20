  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي

تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

الفيلم

غضب كنسي بسبب فيلم «الإغواء الأول للمسيح»

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

وائل غنيم

وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار بالسودان

عرب وعالم

حريق مصنع السيراميك في السودان
حريق مصنع السيراميك في السودان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل وإصابة 4 أشخاص في عملية طعن بأمريكا

#

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

#

مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة

#

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

قتل 7 أشخاص وأصيب 25 آخرون مساء الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" في منطقة الشقلة، محطة القلابات بمحلية شرق النيل، في السودان حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى "البان جديد".
وعينت الشرطة موقع الحادث وباشرت عمليات التحري حول أسباب الانفجار ومصدره.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار بالسودان
» إسرائيل.. "الحاخامية العليا" تعترف بأبناء "الفلاشا" كيهود
» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»
» انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث
» فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»
» أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة
» «واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل
» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار
» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022
» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر