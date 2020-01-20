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إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في المسجد الأقصى

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إسرائيل تعتقل طفلين مقدسيين وتمدد احتجاز 10 آخرين
إسرائيل تعتقل طفلين مقدسيين وتمدد احتجاز 10 آخرين
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اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الإثنين، 3 فلسطينيين، بينهم شابة، على أحد أبواب المسجد الأقصى، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت شابة فلسطينية عند خروجها من باب حطة، أحد أبواب الأقصى، عقب صلاة العشاء، واحتجزوها في المكان.
وأضافوا أنه حينما تجمع المصلون الخارجون من المسجد لمعرفة ما يجري، هاجمتهم القوات الإسرائيلية.
وأكد الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المصلين بالدفع والضرب بالهراوات، ومن ثم اعتقلت اثنين آخرين.
وتجري إسرائيل اعتقالات في كافة أنحاء مدينة القدس، بشكل شبه يومي، كما تستهدف موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن شؤون المسجد الأقصى. -

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