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سويسرا.. احتجاجات عشية انطلاق منتدى دافوس

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الإرهاب والهجرة ملفات على طاولة منتدى "دافوس"
الإرهاب والهجرة ملفات على طاولة منتدى "دافوس"
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المصريون ووكالات

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شهدت، مدينة دافوس السويسرية، الإثنين، احتجاجات ضد شركات عالمية أعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي، قبيل يوم من انطلاق القمة الدولية.
ونظم ناشطون جاؤوا من مختلف المدن السويسرية، تظاهرات على بعد 20 كيلومتر من مدينة دافوس، محملين شركات عالمية أعضاء في المنتدى مسؤولية التغيير المناخي.
وهتف المتظاهرين بشعارات ضد الشركات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال ديبورا بوغمان، أحد الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاج بزي الكوالا، الذي أصبح رمزا لأستراليا في الآونة الأخيرة، لمراسل الأناضول "أنا هنا اليوم لأقول إن المنتدى الاقتصادي العالمي قد دمر كوكبنا، بدلاً من الحفاظ عليه وتحسينه".
وتابع " المنتدى الاقتصادي العالمي هدفه جعل العالم أفضل لكنه يفعل عكس ذلك تماماً".
وأكد أن التظاهرات ستتواصل غداً (الثلاثاء) مع انطلاق القمة الدولية في دافوس.
وتنطلق الثلاثاء، قمة "دافوس" الدولية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، في سويسرا، وسط تدابير أمنية مكثفة.
وتشهد المنطقة انتشارا مكثفا للجنود والشرطة في المباني العالية والطرق البرية والسكك الحديدية المرتبطة بمدينة دافوس، حيث يتم التحقق من هويات الناس في العديد من النقاط في المدينة.
وتقام القمة خلال الفترة 21-24 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 3 آلاف رجل أعمال وسياسيين وأكادميين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني من 117 دولة.
ومن الجانب التركي من المتوقع مشاركة وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بكجان، إضافة لرئيس البنك المركزي مراد أويصال.
من بين المشاركين في القمة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما سيشارك بالقمة رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، ونظيره الباكستاني عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وغيرهم من القادة ورؤساء الدول والسياسيين.
ومنتدى دافوس، مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني بمدينة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها. -

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