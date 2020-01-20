  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي

تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

الفيلم

غضب كنسي بسبب فيلم «الإغواء الأول للمسيح»

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

وائل غنيم

وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

لزيارتهم خطيب الأقصى..

وزير إسرائيلي يدعو لاستبعاد نواب عرب من الانتخابات

عرب وعالم

الكنيست الإسرائيلي يعيد انتخاب قيادي بالليكود رئيسا له
الكنيست الإسرائيلي يعيد انتخاب قيادي بالليكود رئيسا له
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يحذر روسيا من التدخل في رئاسيات 2020

#

بيان من وزير الداخلية الكويتي ضد وزير الدفاع

#

وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، مساء الإثنين، إلى استبعاد نواب عرب من خوض انتخابات الكنيست القادمة على خلفية زيارتهم خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في منزله.
جاء ذلك في تغريدة لـ "أردان" بحسابه على تويتر، بعد ساعات من قيام النواب منصور عباس، أحمد الطيبي، إمطانس شحادة، وليد طه، وأسامة سعدي بزيارة تضامنية إلى منزل الشيخ صبري في القدس.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، الشيخ صبري أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتمديد بعد اتهامه بالتحريض، وهي التهمة التي نفاها الشيخ في تصريحات للصحفيين.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن الشيخ صبري "محرض ودائم للإرهاب".
وأضاف في تغريدته أن زيارة أعضاء "القائمة المشتركة" (تحالف يضم أحزاب عربية بإسرائيل) لمنزل خطيب الأقصى تشكل "دليلا آخر على أنهم يمثلون ضررا لإسرائيل".
وتابع "يجب استبعاد معظمهم من الترشح للكنيست. سوف نستمر في تعزيز سيادتنا على جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) وإبعاد المحرضين منه".
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل انتخابات عامة في 2 مارس/آذار المقبل، وسبق أن حصلت "القائمة المشتركة" في الانتخابات الأخيرة سبتمبر/أيلول الماضي، على 13 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست).
وجاءت تصريحات "أردان" في ظل شبه توافق بين الأحزاب الإسرائيلية اليهودية على استبعاد النائبة هبة يزبك (القائمة المشتركة) من السباق الانتخابي، على خلفية مشاركتها منشور على فيسبوك عام 2015 أثنت فيه على اللبناني سمير القنطار الذي اغتالته إسرائيل في العام ذاته ووصفته بـ"الشهيد". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار بالسودان
» إسرائيل.. "الحاخامية العليا" تعترف بأبناء "الفلاشا" كيهود
» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»
» انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث
» فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»
» أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة
» «واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل
» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار
» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022
» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر