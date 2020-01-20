"الديهي": عزلة تركيا أهم مخرجات مؤتمر برلين

20 يناير 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية خطوة مثل الخطوات التي تتم في الأزمات المماثلة، مثلما حدث في القضية الفلسطينية التي اشتعل الرأس شيبًا ونحن نتابع مسار المفاوضات حول هذه القضية، وحتى هذه اللحظة لم تحل وتوارت القضية الفلسطينية ولم يعد لها ذكر حتى في الإعلام، ثم الأزمة السورية ومؤتمرات جنيف للتفاوض لحلها، وحتى هذه اللحظة القضية السورية مازالت كما هي تدار من قبل تجار المواقف.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لا توجد نخوة أو عدالة دولية، وإنما هناك مصالح ونفاق دولي، مشيرًا إلى أنه توقع عدم وصول مؤتمر برلين لحل قبل انعقاده، معقبًا: "الجواب بيبان من عنوانه".