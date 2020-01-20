تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

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محمد علي
محمد علي
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي محمد الباز، أن الله حمى مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، لأنها هى البلاء الأعظم على الأمة العربية، و جماعة سرطانية.
وأوضح "الباز" خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، «ربنا ابتلانا بجماعة الإخوان الإرهابية، ويختبر صبرنا على هذا البلاء، ولو لم يكن هناك هذه الجماعة لم يحدث ما لحق بسوريا والعراق وليبيا من خراب".
وتابع الباز: "جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة سرطانية على الأمة العربية ومدعومة من قطر، وما نكشفه من تسريبات هو جزء صغير لمخططاتهم إسقاط مصر والدول العربية".
وتابع: "الجماعة هدفها إسقاط مصر، ويجب أن نرد ونستعد لمخططاتهم، وبدل ما مصر تتقدم وتنفق على الاستثمار، يجعلوك تنفق لصد مخططاتهم التخريبية"

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