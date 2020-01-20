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محمد علي

تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

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عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

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عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي عمرو أديب، بعرض تسريب نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، طلب فيه محمد علي الحصول على مصدر تمويل، فرد "صبري": "طبعا مش عيب".
وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "يظهر الإخوان اختاروا محمد علي رئيسا للحراك الثوري"، مضيفا: "أتحدى حد يطلع يكذب الكلام في التسريب.. ده بالصوت".
وأوضح "أديب" "هما من جواهم بيحتقروا محمد علي، بس بيتعاملوا باللي تغلب به العب بيه.. وفالأخر هيستخدموا محمد علي زي ورق التواليت"، لافتا إلى أن محمد علي نموذج للثوري "الأهبل"، وهاني صبري نموذج للثوري "الفاشل".

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