«عبد العاطي» يرفض الاستقالة من تدريب أسوان

20 يناير 2020 - 09:13 م

رفض مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، الاستقالة من تدريب الفريق، بعد السقوط أمام فريق وادي دجلة، بنتيجة 3 – 1، مساء اليوم الإثنين، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدورى العام.

وتعرض مجدي عبدالعاطي، لهتافات معادية من جماهير أسوان التى حرصت على التواجد فى المدرجات لمؤازرة الفريق أمام دجلة، حيث طالبوه بالرحيل عن قيادة الفريق بسبب سلسلة النتائج السلبية.

وقال عبدالعاطي بعد نهاية مباراة فريقه، بأنه مستمر في القيادة الفنية لأسوان، وسيسعى جاهدًا لمعالجة الأخطاء وعودة النتائج الجيدة للفريق بالمباريات المقبلة.

وتلقى أسوان اليوم الإثنين، الهزيمة السابعة له في بطولة الدوري، وسقط في فخ التعادل في 6 مباريات، ولم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة على حساب إنبي، ليتواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب فرق الدوري العام بـ9 نقاط.