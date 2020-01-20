أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجوية، طقس غدًا الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الثلاثاء، أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري التي تمتد إلى القاهرة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال وا?تربة على جنوب الب?د، وتنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية هناك، ويكون الطقس بارد شما?ً معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلاً.

أما عن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:



القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 2 درجة.