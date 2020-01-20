  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفيلم

غضب كنسي بسبب فيلم «الإغواء الأول للمسيح»

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

وائل غنيم

وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

تعرف على التفاصيل..

زيادة فرص العمل للشباب

الحياة السياسية

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

توجيهات عاجلة من "السيسي" بشأن الفقراء والمحتاجين

#

تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات وأيام العمل إلى 4 أيام

#

العراق..احتجاجات شعبية تتصاعد رغم حظر التجوال

#

«السيسي» يكشف سبب تمكين الدولة للشباب والمرأة

مصر

إسترليني

مساعدات بريطانية

أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن الاتفاق على تقديم بريطانيا 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل للشباب.

 كذلك تستهدف الشراكة بين البلدين تمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

يأتي ذلك إضافة إلى منحة بـ3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي ومايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

جاء ذلك خلال لقاء المشاط، مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة؛ على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية اليوم.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إن هناك تطلعات لزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تقديم بريطانيا المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»
» أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث
» أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة
» «واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل
» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار
» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022
» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية
» الهلال يتعادل إيجابيًا مع الفيصلي بالدوري السعودي
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» «جاريدو»: أتوقع مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا
» انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر