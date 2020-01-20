زيادة فرص العمل للشباب

أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن الاتفاق على تقديم بريطانيا 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل للشباب.



كذلك تستهدف الشراكة بين البلدين تمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

يأتي ذلك إضافة إلى منحة بـ3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي ومايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

جاء ذلك خلال لقاء المشاط، مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة؛ على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية اليوم.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إن هناك تطلعات لزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تقديم بريطانيا المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.