» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار

20 يناير 2020 - 08:59 م

قضت محكمة المدية بالجزائر، في جلستها اليوم الاثنين، بالسجن 6 أشهر مع النفاذ وغرامة مالية بقيمة 500 دولار كتعويض على شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل، عن تهمة القذف بحق محفوظ بوقلقال، رئيس نادي أولمبي المدية متصدر دوري الدرجة الثانية.

وغاب ملال، عن حضور جلسات المحاكمة ثلاث مرات، حيث كان متواجدا اليوم بالملعب لمتابعة المباراة التي تغلب فيها فريقه على مولودية وهران 1- صفر ضمن مباراة مؤجلة عن المرحلة الـ13 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

وكان ملال اتهم بوقلقال بالفساد والتلاعب بنتائج المباريات، غير أنه قال في جلسة سماعه إنه تصرف بهذا الشكل " تحت تأثير الضغط والغضب".