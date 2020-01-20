«المزين» يعلن قائمة طنطا لمواجهة الجونة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين قائمة أبناء اليد البدوي لمواجهة الجونة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدورى العام.
وضمت القائمة كلا من:
على فرج ومحمد فتحى ومحمود مسعود ومحمد العشرى وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير ومحمود منصور وأحمد سالم صافى ووليد عادل وحسام غالى وأحمد الشناوى وتاديو لوانجا ومحمد ماجد اونش وإسلام فؤاد وأحمد فهمى وأحمد الألفى وماريو بيرنارد وعبد الرحمن الدح.
فجر05:31 ص
فجر
05:31
شروق
06:58
ظهر
12:11
عصر
15:04
مغرب
17:24
عشاء
18:54