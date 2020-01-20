تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

20 يناير 2020 - 08:40 م

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، بقيمة 3 قروش في ختام التعاملات المسائية.

وسجل سعر الصرف تراجعًا في البنك الأهلي المصري، بمقدار 3 قروش ليبلغ 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر العملة الأمريكية، 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع، متراجعًا 3 قروش.

جاء هذا بينما سجل في البنك الأهلي اليوناني 15.78 جنيه للشراء و15،88 جنيه للبيع.

أما بنك قناة السويس فبلغ 15.76 جنيه للشراء و15.86 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع، متراجعًا 3 قروش.

فيما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وجاء هذا بينما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، صعودًا بمقدار جنيه.

ونستعرض السعر على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 18 سجل 588 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 سجل 687 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24 بلغ 788 جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات بلغ 5496 جنيهًا.