أسوان تكشف عن بشرى سارة لأهالي النوبة

قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، إن كل المتقدمين من أهالي النوبة للحصول على تعويضات حصل عليها بعد التأكد من احقيته، مشيرًا إلى أن المتأخرين عن الحصول على التعويض سيتم فتح الباب أمامهم أول فبراير المقبل.

وأضاف "عطية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "أن السعادة التي غمرت أسوان غير مقتصرة على النوبيين الحاصلين على التعويضات بل شملت المسئولين لتحقيق وعد أهالي النوبة".

وأشار إلى أن المواطن هو المحدد لشكل التعويض، قائلًا: "إذا كان على أرض ومستقر نقنن وضع الأرض ونعمله عقد نهائي وتملك، لكن لو في طرح نهر يقعد في المكان كالعقد العادي وفقًا لقوانين الدولة، أو إذا طلب وحدة سكنية في محافظة سكنية خارج أسوان، يحصل بالإسكان الاجتماعي في أي مكان يطلبه".

وأوضح أنه سيتم فتح مرحلة ثانية لتلقي الرغبات لمستحقي التعويضات بنفس الشكل السابق، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، بتوجيه القيادة السياسية لتقديم التعويضات لمن تأخر في تقديم أوراقه أو لم يكن على علم بالتقديم.