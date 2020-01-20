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الهلال يتعادل إيجابيًا مع الفيصلي بالدوري السعودي

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الفيصلى

الهلال

تعادل الهلال مع نظيره الفيصلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والمؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جاء الشوط الأول متوسط بين الفريقين ولم يشهد عددًا كبيرًا من الفرص التهديفية على المرمى، حيث لم يتمكن فريق الهلال بالظهور بمستواه المعهود فكان أداؤه متوسطًا.

ضغط الهلال واستحوذ على الكرة، إلا إنه لم يتمكن من تهديد المرمى بشكل مؤثر نظراً لقوة دفاع الفيصلي.

ومع بداية الشوط الثاني استغل لاعبي الهلال خطأ من دفاع الفيصلي، لتصل الكرة إلى اندري كاريلو الذي يهيئها إلى سيباستيان جيوفينكو ليسددها أسفل يمين المرمى، مسجلا أول الأهداف في الدقيقة 47.

ولم ينتظر الفيصلي طويلا حتى أحرز هدف التعادل، بعد ركلة حرة غير مباشرة، تمكن دفاع الهلال من إبعادها ليلعبها رافاييل سيلفا برأسية لتصل على حدود منطقة الجزاء، إلى خاليم هيلاند الذي يسدد الكرة بشكل مباشر لتسكن شباك الهلال معلنة عن هدف التعادل في الدقيقة 55.

وأهدر الهلال فرصة خطيرة لجوميز بعد كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أحمد الكسار تألق في التصدي للكرة ليحرم الهلال من هدف التقدم.

ورد الفيصلي بكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تألق عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال في إبعادها، كما واصل تألقه بالتصدي لرأسية قوية.

وحاول الهلال إحراز هدف التقدم وأهدر أكثر من فرصة للتهديف، حتى حصل على ركلة جزاء انبرى لتسديدها كارلوس إدواردو، ليحرز هدف تقدم قاتل للهلال في الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد كرة ركنية وصلت إلى ويليام ألفيس ليهيئها إلى هيلاند ليودعها في المرمى، مسجلاً هدف التعادل، قبل أن يوقف الحكم احتفالات الفيصلي حتى يحتكم إلى تقنية الفيديو، قبل أن يقرر شرعية الهدف الغالي لأصحاب الملعب.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب الوصافة، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 21 نقطة في المركز الثامن.


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