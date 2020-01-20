ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

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ماكينة إصدار شهادات الميلاد
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الداخلية

عيد الشرطة

شهادات الميلاد

ماكنية صرف

تستعد وزارة الداخلية لطرح عدد من الماكنينات الآلية، التي تشبه ماكينات الصرف الآلي "ATM "، لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، تيسيرًا على المواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية.

ونشر اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق الحدودية، الصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "فى إطار خطة مصر للتحول الرقمى.. ماكينة إصدار شهادات الميلاد وسيتم تعميمها قريبًا على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني، أن الماكينة المصورة موجودة داخل مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، وسيتم تعميمها قريبًا أمام المواطنين في الشوارع.

وأضاف في تصريحات نقلها "مصراوي"، أن الماكينة تعمل طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح المصدر، أن استخراج الشهادة لن يستغرق سوى دقيقة واحدة مع بدء تعميم الماكينة، في إطار جهود الدولة للرقمنة، والتيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية بسهولة ويسر.

وتحتفل مصر يوم 25 يناير بعيد الشرطة الـ68 والذي يوافق يوم السبت القادم.



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