  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

مقر إقامة السيسي

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

يسرا

والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

وائل غنيم: مرسي وعدني برفض دستور الإخوان

بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

سبب صادم وراء انتحار طالب ثانوي بأسيوط

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

جمعة: سبب واحد وراء انتحار الملحدين

#

صادم.. انتحار شابين بأسيوط

#

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

#

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

أسيوط

انتحار طالب

أخبار أسيوط

أقدم طالب ثانوي بمركز أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، على الانتحار لمروره بأزمة نفسية إثر عجزه عن الإجابة في الامتحان، حسبما رجح أهله.

عثر أهالي قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب على جثمان طالب بالصف الثاني الثانوي مشنوقا داخل منزله.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كوم أبو شيل التابعة للمركز، بالعثور على جثمان طالب مشنوقا داخل منزله.

وانتقل ضباط مباحث المركز الي الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان للطالب "أحمد. إ" طالب بالصف الثاني الثانوي مشنوقا داخل غرفت منزله.

وبسؤال أسرة المتوفي، رجحوا أن الطالب أقدم علي الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لعدم قدرته على الإجابة في الامتحانات، ونفوا وجود أي خلافات أو وجود شبهة جنائية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي
» الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى والنجم التونسي
» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري
» السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها
» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق
» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك
» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية
» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب