سبب صادم وراء انتحار طالب ثانوي بأسيوط

أقدم طالب ثانوي بمركز أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، على الانتحار لمروره بأزمة نفسية إثر عجزه عن الإجابة في الامتحان، حسبما رجح أهله.

عثر أهالي قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب على جثمان طالب بالصف الثاني الثانوي مشنوقا داخل منزله.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كوم أبو شيل التابعة للمركز، بالعثور على جثمان طالب مشنوقا داخل منزله.

وانتقل ضباط مباحث المركز الي الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان للطالب "أحمد. إ" طالب بالصف الثاني الثانوي مشنوقا داخل غرفت منزله.

وبسؤال أسرة المتوفي، رجحوا أن الطالب أقدم علي الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لعدم قدرته على الإجابة في الامتحانات، ونفوا وجود أي خلافات أو وجود شبهة جنائية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.