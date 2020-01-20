فنانة شهيرة تظهر "لايف" من غرفة العمليات في حالة مأساوية

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الفنانة الكويتية
الفنانة الكويتية
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بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج

الكويت

فنانة

عملية

سعاد سليمان

ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة سعاد سليمان، في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من داخل غرفة العمليات أثناء إفاقتها من "البنج" عقب إجرائها عملية جراحية لتكميم المعدة.

وظهرت الفنانة في حالة إعياء شديدة، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تكميم معدة، مشيرة إلى أنه كان يجب أن تتخذ هذه الخطوة منذ فترة وأنها حاولت إنقاص وزنها بأنظمة غذائية عديدة لكنها فشلت وأن سنها أصبح 51 عام وصار فرصة نزولها في الوزن ضعيفة بالطرق التقليدية.

 وكانت الفنانة تعرضت لموقف محرج على الهواء مباشرة، أثناء استضافتها في أحد البرامج، بعد أن طالبها أحد المتصلين بإنقاص وزنها عبر اتباع نظام ريجيم معين، مما جعلها تشعر بالإحراج على الهواء، وقالت له إنها تتبع نظام غذائي معين بالفعل لإنقاص وزنها ولكن لأن سنا تجاوز الخمسين فلا سريعًا بسهولة في فقد وزنها.

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كشفت النجمة #سعاد_سلمان عن خطتها لإنقاص وزنها الزائد بعد أن بكت على الهواء مباشرة بسبب هجوم أحد متابعيها على هيئتها ومطالبتها باستعادة رشاقتها. وكانت سعاد سلمان قد فوجئت خلال إحدى حلقات برنامجها "صباح الكويت" وهي تحاول إخفاء شعورها بالإحراج بعد مكالمة هاتفية من متصل يطالبها بخسارة وزنها الزائد، حيث ردت بانفعال مكتوم: "قاعدة أسوي رجيم.. قاعدة أسوي.. كان وزني أكثر من كده". ثم ظهرت النجمة العراقية المقيمة في الكويت من خلال مكالمة هاتفية عبر "ا الواتس اب "، وبكت فيها بحرقة وأسى، وقالت: "انا مسجلة في النادي وقاعدة ألعب رياضة وكل شيئ.. ووزني ما ينزل بسرعة علشان العمر مالي يعني 51 سنة، يعني مو بسرعة ينزل مثل الشخص الصغير يلعب رياضة.. الكبير يتأخر.. أحرجني بالآخر". الجدير بالذكر أن آخر مسلسل ظهرت فيه النجمة سعاد سلمان كان عام 2018 بعنوان "الخافي أعظم"، ثم أطلت مؤخراً من خلال المسرح بمسرحية "ينانوة جليعة". . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal

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