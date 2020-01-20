مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

20 يناير 2020 - 05:49 م

شهد مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، موقفًا غريبًا، حيث فاجأت سيدة مصرية الرئيس بتواجدها في محل إقامته، لتوجه له رسالة شكر وعرفان باسم المصريين في الخارج.

وأوقفت المواطنة المصرية التي تدعى سهير سليمان، "السيسي"، لدى وصوله مقر الإقامة، مشيرة إلى أنها "فخورة بما يفعله".

وأعربت "سهير" عن فخرها واعتزازها بما يفعله الرئيس السيسي من أجل الشعب المصري، كما أكدت سعادتها الغامرة بعد أن صافحته.

وقالت في حديثها له: "أنت حقيقي أنقذتنا وأنقذت مصر من حاجات كتير".

يشار إلى أن "السيسي"، شارك في فعاليات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة الدول الكبرى.