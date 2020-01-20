  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

مقر إقامة السيسي

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

يسرا

والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

وائل غنيم: مرسي وعدني برفض دستور الإخوان

بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

آخر الأخبار

مقر إقامة السيسي
مقر إقامة السيسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

#

"الحريري": لن أكون شاهد زور على ما حدث

#

حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته في الكويت.. هذا ما حدث

#

شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين

ألمانيا

ليبيا

برلين

السيسي

مقر اقامة السيسي

شهد مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، موقفًا غريبًا، حيث فاجأت سيدة مصرية الرئيس بتواجدها في محل إقامته، لتوجه له رسالة شكر وعرفان باسم المصريين في الخارج.

وأوقفت المواطنة المصرية التي تدعى سهير سليمان، "السيسي"، لدى وصوله مقر الإقامة، مشيرة إلى أنها "فخورة بما يفعله".

وأعربت "سهير" عن فخرها واعتزازها بما يفعله الرئيس السيسي من أجل الشعب المصري، كما أكدت سعادتها الغامرة بعد أن صافحته.

وقالت في حديثها له: "أنت حقيقي أنقذتنا وأنقذت مصر من حاجات كتير".

يشار إلى أن "السيسي"، شارك في فعاليات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة الدول الكبرى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي
» الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى والنجم التونسي
» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري
» السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها
» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق
» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك
» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية
» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب