» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية

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روزفلت

سفارة امريكا بالسعودية

أفرجت سفارة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، عن فيديو نادر عن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادرا يعود لعام 1945، ويظهر لقاء بين "آل سعود" والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وقالت السفارة إن هذا اللقاء تم في 14 فبراير قبل 75 عاما، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

ولفتت إلى أنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء قبل 75 عاما، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.


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