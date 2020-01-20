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القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

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الشرطة السعودية
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محمد فضل

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مسجد

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سودانية

فعل مخل بالشرف

تمكنت قوات الأمن السعودية، من إلقاء القبض على سيدة تحمل الجنسية السودانية، بعد أن أقدمت على فعل مخل بالشرف داخل مسجد، حيث قامت بسرقة متعلقات شخصية من داخله ووضعت فيه مواد نجسة.

وأعلنت الشرطة السعودية، القبض عليها، بعد توفر الأدلة، حيث عبثت بأحد الجوامع في محافظة الرس السعودية.

ونشرت صفحة "الأمن العام" على موقع "تويتر"  تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، حيث قال إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين".

?وتابع المتحدث: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".


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