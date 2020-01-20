ضبط مواطنة عربية ارتكبت جرمًا شنيعا في السعودية

20 يناير 2020 - 05:05 م

ألقت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، القبض على سيدة تحمل الجنسية السودانية بسبب عبثها بأحد المساجد.

وقالت الشرطة السعودية إن السيدة التي ألقي عليها القبض عبثت بأحد الجوامع في محافظة الرس.

وأورد حساب "الأمن العام" في "تويتر" تصريحات جاء فيها أن "الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين".

?وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".