برلماني: السيسي يسعى لوضع الاقتصاد الأفريقي في الصدارة العالمية

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برلين

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الاقتصاد الأفريقي

أكد النائب مصطفى الكمار، أهمية مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة سوق إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى، لافتا إلى أن تأسيس هذه السوق يفتح الباب أمام توسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي.

وقال الكمار في بيان، الاثنين، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، تأكيد جديد على الدور الفعال لمصر في القارة الأفريقية، والذي ظهر جليًا في السنوات الأخيرة.

وتابع: "السيسي يسعى لوضع الاقتصاد الأفريقي في الصدارة العالمية من خلال إيجاد سبل لخلق شراكة حقيقية لضخ الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول القارة، خاصة أن القارة الأفريقية لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لجذب هذه الاستثمارات والمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية أيضًا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مشروعات برنامج البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وبينها محور القاهرة كيب تاون، لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية، مع تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، على ضرورة إقامة سوق إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبى، بالإضافة للدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية لتحقيق التنمية، مستطردًا :"بالتالى فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية".

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