» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق

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مانشستر يونايتد

المصريون

ليفربول

حارس

نجا سيرجيو روميرو، حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الأرجنتيني، من الموت المحقق بعدما تعرض لحادث مروع أثناء توجهه بسيارته إلى تدريبات الشياطين الحمر، صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة بيرنلي المقرر إقامتها بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو لم يتعرض لأى إصابات بعد الحادث المروع، حيث تحطمت سيارته الـ "لامبورجيني"، وإنتشرت صوراً له وهو بجوار سيارته بعد تحطيمها.

وأكدت الصحيفة أن سيارة الحارس الأرجنتيني "لامبورجيني" التى تحطمت أثناء سيره على الطريق المؤدى إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد "كارينجتون".

وأضافت أن سيرجيو روميرو لحق بالمران الجماعى لمانشستر يونايتد، بعد أخطر الشرطة بالحادث المروع وتحطم سيارته والتى تم نقلها على الفور.

كان سيرجيو روميرو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد فى المباراة التى خسرها فريقه ضد ليفربول بنتيجة 0-2 بالجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا سهلا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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