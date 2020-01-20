» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك

20 يناير 2020 - 04:54 م

أبدى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الكونغولي، سعادته بعودته إلى الفريق الأبيض، موجهًا الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الكرة لدعمه فى قضيته مع الوداد المغربى والتواصل معه بصفة مستمرة لإيجاد حلول مناسبة ثم إنهاء إعارته للفريق المغربى لعدم حصوله على مستحقاته وعدم قيده بقائمة الفريق المغربى.

وقال «كاسونجو»، فى تصريحات نقلها موقع الزمالك الرسمى: "سعيد بقيدى فى قائمة الفريق، وسوف أبذل كل جهدى للظهور بشكل يرضى جماهير نادى الزمالك العظيمة فى كل مكان، أنا تحت أمر الجهاز الفنى للفريق فى أى وقت، أتمنى المشاركة فى المباريات رفقة زملائى من أجل المساهمة فى إسعاد جماهيرنا الكبيرة".

وأضاف: "أوجه الشكر للجماهير التى كانت تساندنى فى الفترة الأخيرة، سوف أبذل كل مجهودى لأكون عند حسن ظنهم، سنعمل جميعا على تحقيق الفوز بالبطولات خلال الموسم الحالى".

وتسلم مسئولو الزمالك بطاقة الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، من الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، تمهيداً لمشاركته مع الأبيض فى المنافسات المقبلة، بعد عودته للفريق عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى.