  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

وائل غنيم: مرسي وعدني برفض دستور الإخوان

بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

أرشيفية

السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

السيسي وجونسون

"جونسون" يفاجئ "السيسي" بهذا التصريح

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

أردوغان

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

عجرم وأسرتها

زوج "نانسي عجرم" يصدم أسرة القتيل

ارشيف

"النقض" تخلى سبيل 105 من متظاهرى "عابدين"

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

عرب وعالم

سعيد دشتي والروسية
سعيد دشتي والروسية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

80 مليون دولار لـ"ماكجريجور" إذا حقق الفوز في مباراة اليوم

#

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

#

ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 100 مليون دولار

#

الإمارات تدعم بلدًا عربيًا بمبلغ ضخم

حبس

غرامة

روسية

رجل أعمال كويتي

في حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل" (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
ونشر حساب المجلس الكويتي عبر "تويتر" الحكم، حيث فال :"محكمة الاستئناف تقضي بحبس سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والروسية لازريفا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وآخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار في قضية الاستيلاء على المال العام". 

كما قضت بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148,500,000 دولار)، وذلك في قضية الاستيلاء على المال العام، وفق ما نشره حساب ”المجلس“ المحلي.

وأوقفت الأجهزة الأمنية سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في ”الموانئ“ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام، ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري
» السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها
» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق
» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك
» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية
» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك
» مستقبل وطن يزرع 1000 شجرة بمصر القديمة
» "شيكابالا" يشارك بمران الزمالك
» "حكم سرقة الأنترنت من "الواي فاي".. الإفتاء تحسم الأمر
» نرمين الفقي تكشف سر عدم زواجها: "والدتي السبب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:24 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب