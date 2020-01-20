  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

وائل غنيم: مرسي وعدني برفض دستور الإخوان

بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

أرشيفية

السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

السيسي وجونسون

"جونسون" يفاجئ "السيسي" بهذا التصريح

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

أردوغان

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

عجرم وأسرتها

زوج "نانسي عجرم" يصدم أسرة القتيل

ارشيف

"النقض" تخلى سبيل 105 من متظاهرى "عابدين"

لهذا السبب.. «السيسي» يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

وزير النقل يلتقى السفير السنغافورى.. لهذا السبب

#

"ماكرون" يمتنع عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد لهذا السبب

#

وزير النقل يلتقى سفير إستونيا.. لهذا السبب

#

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

مصر

السيسي

المصريون

الكونغو

التقى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين مع فيلكس تشيسيكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، وذلك فى اطار مشاركته فى "قمة أفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

من جانبه، أعرب الرئيس "تشيسيكيدى" عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما فى إطار المجالات التنموية المختلفة، ومشيداً فى هذا الصدد بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى لدول القارة وطرح الشواغل الافريقية ومبادرات التعامل معها على كافة المحافل الدولية، مما اكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولى لافت.

وعلى الصعيد الثنائى، أشاد الرئيس الكونغولى بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية بعيداً عن أى دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضاً فى هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسى فى البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس "تشيسيكيدى" على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيداً في هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، ومؤكداً أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولى الشقيق سياسياً وتنموياً لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء في إطار الاتحاد الأفريقى أو من خلال أطر التعاون الثنائى القائمة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري
» السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها
» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق
» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك
» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية
» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك
» مستقبل وطن يزرع 1000 شجرة بمصر القديمة
» "شيكابالا" يشارك بمران الزمالك
» "حكم سرقة الأنترنت من "الواي فاي".. الإفتاء تحسم الأمر
» نرمين الفقي تكشف سر عدم زواجها: "والدتي السبب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:24 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب